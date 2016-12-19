Berlin'de Noel pazarında TIR girdi

Polis olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı, kaçan sürücü aranıyor.
Olay geçen temmuzda Fransa'nın Nice kentinde yaşanan kamyonlu terör saldırısını hatırlattı.
Tunus doğumlu Muhammed Buhlel, Nice'in kordon boyunda hızla sürdüğü kamyonu Bastille Günü'nü kutlayan kalabalığın içine sokmuş, 86 kişi ölmüştü. Polis Buhlel'i vurarak durdurabilmişti.
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