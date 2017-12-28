Berber'de dehşet! Önce saçını, sonra kulağını kesti!

ABD’NİN Madison kentinde çalışan 46 yaşındaki berber Khaled A. Shabani, müşterisinin kulağını kestiği gerekçesiyle yargılanacak.
İddiaya göre, Shabani 22 yaşındaki müşterisine önce ‘Düzgün dur’ dedi. Daha sonra da saçlarının ortasını bir anda yok etti. Hızını alamayan berber, son olarak da müşterisinin kulağını kesti.
Gözaltına alınan Shabani, olayın bir kaza olduğunu öne sürdü.
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