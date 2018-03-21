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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Belediyesi 'şişme kadın genelevi' için karar verecek

Silikon şişme kadınlar ile 1 saat geçiren müşterilerinden 89 euro ücret talep eden (yaklaşık 450 TL) bir işletmenin açık kalıp kalmayacağına Paris Belediyesi karar verecek.

Belediyesi 'şişme kadın genelevi' için karar verecek

Silikon şişme kadınlar ile 1 saat geçiren müşterilerinden 89 euro ücret talep eden (yaklaşık 450 TL) bir işletmenin açık kalıp kalmayacağına Paris Belediyesi karar verecek.

21 Mart 2018 Çarşamba 14:38
Belediyesi 'şişme kadın genelevi' için karar verecek
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FRANSA'NIN başkenti Paris, bugünlerde Xdolls ismiyle bir oyun merkezi olarak kayıt yaptıran işletmeyi tartışıyor.

Feministler ve komünistler, aslında bir 'genelev' olduğunu vurguladıkları işletmenin kapatılması gerektiğini söylüyor.

Fransa'da genelev sahibi olmak ya da açmak kanunen yasak.

Geçen ay açılan Xdolls'un sahibi Joachim Lousquy ise müşterilerinin genelde erkek olduğunu, bazen çiftlerin de geldiğini söylüyor.

Mekanda 3 oda bulunuyor ve her birinde 1 metre 45 santimetre boyunda, değerleri birkaç bin euro olan şişme kadınlar bulunuyor.

Müşteriler internet üzerinden randevu alıyor ve ödemeyi de yine internet üzerinden yapıyor.

İşletme sahibi Joachim Lousquy, sıradan bir apartman dairesinde bulunan mekanın tam adresinin gizli tutulduğunu, komşuların dahi bu durumdan haberdar olmadığını açıklıyor.

'Orası bir genelev'

Paris Belediyesi, Komünist Parti'den belediye meclisi üyesi Nicolas Bonnet Oulaldj'in girişimi sonrası mekanın geleceği ile ilgili bir görüşmeyi toplantı gündemine aldı.

Oulaldj dahil bazı meclis üyeleri Xdolls'un genelev gibi işletildiğini söylüyor.

Paris'teki bir feminist oluşumun avukatlığını ve sözcülüğünü yapan Lorraine Questiaux ise "Xdolls seks ürünleri satan bir mağaza değil. Burası para kazanılan ve kadınlara tecavüz edilen bir yer" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ParisSilikon şişmeFransaGenelevi
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