Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
109462
ALTIN
173.057
DOLAR
4.0631
STERLİN
5.6670
EURO
4.9579
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 25 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Karatay'dan yeni çıkış! Sağlıklı bildiğimiz içecek alkolden farksızmış
Karatay'dan yeni çıkış!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak

Belediyeden kebapçı ve cinsel içerikli ürün satan mağazalara yasak

Toskana bölgesindeki Ortaçağ kentlerinden Pistoia'da, şehir merkezinin yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle yeni kebapçı ve cinsel içerikli ürün satan işletmeler gibi dükkanların açılması yasaklandı

Belediyeden kebapçı ve cinsel içerikli ürün satan mağazalara yasak

Toskana bölgesindeki Ortaçağ kentlerinden Pistoia'da, şehir merkezinin yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle yeni kebapçı ve cinsel içerikli ürün satan işletmeler gibi dükkanların açılması yasaklandı

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:35
Belediyeden kebapçı ve cinsel içerikli ürün satan mağazalara yasak
banner404

İTALYA'NIN Toskana bölgesindeki Ortaçağ kentlerinden Pistoia'da, şehir merkezinin yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle yeni kebapçı ve cinsel içerikli ürünler satan işletmeler gibi yerlerin açılmasına yasak getirildi.

MUTFAK İLE SOKAK ARASINDA EN AZ 2 METRE KURALI

Pistoia belediye meclisinin aldığı karara göre bundan böyle tarihi kent merkezindeki işletmeler sıkı kurallara tabi tutulacak. Kebap ve fast-food büfeleri, internet kafeler, para transferi ve bahis merkezleri, gece kulüpleri kent merkezinde bundan böyle ruhsat alamayacak. Yemek satışı yapan dükkanlara da yiyeceklerin hazırlandığı bölüm ile sokak arasında en az 2 metre mesafe bulunması şartı getirilecek.

FARKLI DİLLERE DE YASAK GELDİ

Kent merkezindeki mağazaların neon ışıklı tabelalar ve Latin alfabesi dışında yazılar kullanması da yasaklanacak. Ancak "turistlerle iletişim" amaçlı olarak farklı dillerde tercümelere izin verilecek.

AŞIRI SAĞCI BAŞKAN: "YABANCI MAĞAZALARI İSTEMİYORUZ"

Pistoia Belediye Başkanı Alessandro Tomasi, "tarihi kent merkezinin kendisine özel yapısı ve İtalyan geleneklerini korumak" adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinden Belediye Başkanı seçilen Tomasi, "Yabancı mağazaları istemiyoruz, mini-marketleri istemiyoruz, 24 saat açık otomatları, seks shop'ları, 200 kişiden fazla kapasitesi olan mekanları istemiyoruz" dedi. Tomasi, kararın gerekçesini de "Turistler Pistoia'ya kebap yemeye, para transferi görmeye, 24 saat açık bir otomattan içecek almaya gelmiyor. Bizim tipik mekanlarımız onların ilgisini çekiyor, tarihi binalarımızın mimarisinin iyi korunduğunu görmek istiyorlar" diye açıkladı.

GERİYE DÖNÜK İŞLEMEYECEK

Belediye Başkanı, kısıtlamaların geriye dönük olarak uygulanmayacağını yalnızca yeni açılacak işletmeleri kapsayacağını da belirtti.

İtalya'da daha önce de Venedik, Verona ve Floransa gibi kentlerde kebap ve fast-food türü yiyecek satan işletmelere benzer kısıtlamalar getirilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İtalyaToskanaOrtaçağPistoia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Profesörü yıkan haber! 35 yıllık evli, 9 çocuğu var ama kısırmış
Profesörü yıkan haber! 35 yıllık evli, 9 çocuğu var ama kısırmış
Depresyona giren kadın, evde göğüslerini keserek silikonlarını çıkardı
Depresyona giren kadın, evde göğüslerini keserek silikonlarını çıkardı
Son dakika... ABD ve Fransa, İran ile yeni bir nükleer anlaşma istiyor
Son dakika... ABD ve Fransa, İran ile yeni bir nükleer anlaşma istiyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim