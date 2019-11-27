Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı
Kuzey İrlanda'da Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı. Yaşananlar nedeniyle özür dileyen Başkan Finucane, "Ofise gittiğimde anahtarın olmadığını fark ettim. Caddeden mümkün olduğunca uzak ve gizli bir nokta bulmaya çalıştım ama polislere yakalandım." diye savunma yaptı.
KUZEY İrlanda'da Belfast Belediye Başkanı John Finucane, sokakta idrarını yaparken yakalanınca idari soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Sinn Finn mensubu 39 yaşındaki John Finucane, 29 Haziran'da Belfast şehir merkezinde yaşanan olay nedeniyle özür dilediğini duyurdu. Finucane, "Bu olay nedeniyle elbette çok utandım ve son derece üzgünüm ve açıkça özür diliyorum" dedi.
ŞAŞIRTAN SAVUNMA
John Finucane, katıldığı bir sosyal etkinlikten dönerken çok sıkıştığını, Castle Caddesi'ndeki ofisine girmeye çalıştığını ancak anahtarlarının yanında olmadığını anlattı. Ana caddeden mümkün olduğunca uzak ve gizli bir nokta bulmaya çalıştığını söyleyen Finucane, iki polis memuru tarafından yakalandığını belirtti. Finucane'nin olayın ardından 'uygunsuz davranışı' nedeniyle polisten hafif suçlarda işletilen, cezai yaptırımı olmayan bir uyarı aldığı kaydedildi. Belediye başkanına, davranış kurallarını çiğnediği gerekçesiyle resmi bir soruşturma açılıp açılmayacağı yetkililerin yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.
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