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Belçika’ya günlük 70 bin euro ceza kesilmesi önerildi

AB Komisyonu, yasal göç ve AB vatandaşı olmayan işçi haklarına ilişkin Tek İzin Yönergesi’ni tam uygulamadığı için Belçika’yı AB Adalet Divanı’na sevk etme kararı aldığını duyurdu

Belçika’ya günlük 70 bin euro ceza kesilmesi önerildi

AB Komisyonu, yasal göç ve AB vatandaşı olmayan işçi haklarına ilişkin Tek İzin Yönergesi’ni tam uygulamadığı için Belçika’yı AB Adalet Divanı’na sevk etme kararı aldığını duyurdu

14 Temmuz 2017 Cuma 10:09
Belçika’ya günlük 70 bin euro ceza kesilmesi önerildi
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BELÇİKA’NIN AB yönergesini iç hukukuna aktarma için üye ülkelere verilen son tarih olan 25 Aralık 2013’ü geçirdiği, bunun yanı sıra hâlâ yönergeyi tam olarak uygulamaya koymadığı kaydedildi. Tek İzin Yönergesi’nin AB vatandaşı olmayan işçilere tek bir prosedürle hem iş hem de ikâmet izni alma imkanı tanıdığı, AB’de çalışan üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin açık kurallar belirlediği ifade edildi.Yönergenin aynı zamanda AB vatandaşı olmayan yasal işçilere çalışma koşulları, emekli maaşları, sosyal güvenlik hakları gibi alanlarda AB vatandaşlarıyla benzer haklar sunmayı amaçladığı bildirildi.

MALİ YAPTIRIM UYGULANIYOR

AB Komisyonu’nun Belçika’nın günlük 70 bin euro civarında cezaya çarptırılmasını önerdiği, bu rakamın ihlalin ciddiyeti ve süresi göz önüne alınarak hesaplandığı belirtildi.Lizbon Anlaşması uyarınca, AB üyesi ülkelerin AB mevzuatını iç hukuklarına aktarmamaları durumunda komisyon, AB Adalet Divanı’ndan ihlali yapan ülkeye mali yaptırım uygulamasını talep edebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABAdalet DivanıBelçikaCeza
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