Belçika'da polise saldırı

BELÇİKA'NIN başkenti Brüksel'de iki polis bıçaklanırken, Federal Savcılık terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırı, öğleden sonra Brüksel'in Schaerbeek bölgesinde meydana geldi. Karın ve boyunlarından bıçaklanan polislerin durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan, diğer polisler tarafından durduruldu. Arbede sırasında saldırgan, müdahalede bulunan polislerden birinin burnunu kırdı. Bacağından vurularak yakalanan saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, yazılı açıklamasında, saldırganın 1973 doğumlu Belçika vatandaşı Hicham D. olduğunu açıkladı. Sözcü, "Soruşturmanın kesin olmayan sonucu, olayın potansiyel bir terörist saldırı olabileceğini gösteriyor." dedi.

Öte yandan saldırı sonrası Brüksel'deki Nord Tren İstasyonu şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi. Yapılan incelemede, patlayıcıya rastlanmadı.

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