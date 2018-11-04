Belçika'da hastaneler maddi krizle boğuşuyor

Belçika'da hastaneler maddi krizin eşiğinde. Hollanda'da iki hastanenin iflas etmesinin ardında gözler Belçika'daki hastanelere çevrildi. Belçika'nın Flaman kesiminde yer alan hastanelerin mali krizin içerisine düştüğü açıklandı. De Tijd gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, Flaman kesiminde yer alan hastanelerin, üçte birinin 2017 yılında mali krize girdiği ve daha az sayıda personel işe aldıkları belirtildi. Hastanelerin maddi olarak kar etmemeleri ve zarar etmeleri nedeniyle iflasa uğrayabileceği kaydedildi.

Belçika Federal Bölge Hükümeti Sağlık Bakanı Maggie De Block, konuya ilişkin açıklamasında, hastanelerinin her yıl aldığı 8,5 milyar euroyu yeterli bulduğunu açıkladı. Federal Sağlık Bakanlığı, yapılan ödeminin 11 milyon insan için bir hastane ilacını garantilemek için doğru bir miktar olduğunu belirtiyor.

Flaman kesiminde tüm hastanelerin toplamı yüzde 0,7'lik bir kar marjı elde ederken, Walon ve Brüksel bölgesindeki hastaneler zarar eşiğinde.

Hollanda'da iki hastane de iflas eşiğinde

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Slotervaart hastanesi mali çıkmazdan kurtulamadı ve 1 yıl aradan sonra yeniden iflasın eşiğine geldi. Acil servisi kapatan hastane ödemeler için erteleme talebinde bulunmasının ardından, iflas ettiğini duyurmuştu. Slotervaart Hastanesi ile birlikte IJsselmeerziekenhuizen hastaneleri de mali çıkmazdan dolayı ödemelerin ertelenmesi talebinde bulundu.

Tunahan Kuzu'dan tepki

Hollanda Denk Partisi lideri ve milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda Meclisi'nde yaptığı konuşmada, “Sağlık, Aile ve Gençlik Bakanı Hugo de Jonge nasıl oluyor da iki hastanenin iflasın önüne geçemiyor” dedi. Kuzu, “Bir bakanın hastanenin iflas etmeden önce tedbir alması ve maddi kaynağını araştırması gerekiyordu. İki hastanenin iflas etmesinin ardından araştırma yapmak geç değil mi? Hükümet iflas eden bankaları kurtarmak için seferber oluyor, aynı duyarlığı ne için hastanelere göstermiyor? İflas edilen hastanede yoğun bakımda olan bir hastanenin tedavisi yerine getirilemiyor. Ne kadar utanacak bir durum değil mi” şeklinde konuştu.