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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

BBC duyurdu! O terörist de öldürüldü...

BBC, terör örgütü PKK’ya katılan 26 yaşındaki Anna Campbell’ın Afrin’de öldürüldüğünü duyurdu.

BBC duyurdu! O terörist de öldürüldü...

BBC, terör örgütü PKK’ya katılan 26 yaşındaki Anna Campbell’ın Afrin’de öldürüldüğünü duyurdu.

19 Mart 2018 Pazartesi 10:59
BBC duyurdu! O terörist de öldürüldü...
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26 YAŞINDAKİ İngiltere vatandaşı Anna Campbell, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’na karşı çatışmak için geldiği Afrin’de öldürüldü.

Haberi dünyaya duyuran BBC, İngiliz teröristin 15 Mart’ta Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti.

2017 Mayısında PKK’ya katılan Campbell’ın, terör örgütünün Suriye’de öldürülen ilk İngiliz üyesi olduğu tahmin ediliyor.

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BbcTerörüstöldürüldüAfrinAnna Campbell
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