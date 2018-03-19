BBC duyurdu! O terörist de öldürüldü...

2017 Mayısında PKK’ya katılan Campbell’ın, terör örgütünün Suriye’de öldürülen ilk İngiliz üyesi olduğu tahmin ediliyor.

26 YAŞINDAKİ İngiltere vatandaşı Anna Campbell , Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’na karşı çatışmak için geldiği Afrin ’de öldürüldü .

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