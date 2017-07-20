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"Batı Ortadoğu'da PKK'yı silahlandırıyor"

Alman Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ardından terör örgütü PKK kaynaklı daha büyük çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Alman uzman, Batı'nın terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya bağlı olan YPG'ye silah verilmesinin "PKK'nın Batı tarafından desteklenip eğitildiğini kabul etmek gerekiyor" yorumunda bulundu

"Batı Ortadoğu'da PKK'yı silahlandırıyor"

Alman Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ardından terör örgütü PKK kaynaklı daha büyük çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Alman uzman, Batı'nın terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya bağlı olan YPG'ye silah verilmesinin "PKK'nın Batı tarafından desteklenip eğitildiğini kabul etmek gerekiyor" yorumunda bulundu

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:54
"Batı Ortadoğu'da PKK'yı silahlandırıyor"
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ALMAN  Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Ortadoğu'nun DEAŞ'ın yenilmesinin ardından da huzura kavuşmayacağını belirterek, Kürt sorununa dayanan yeni ve daha büyük çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.Londra Üniversitesi'ne bağlı King's College uzmanlarından Neumann, Alman "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesine verdiği demeçte, şu an Rakka'da DEAŞ'a karşı savaşan Kürt birliklerinin Batı'nın da terör örgütü olarak gördüğü PKK'ya bağlı olduğuna dikkat çekerek, "PKK'nın Batı tarafından desteklenip eğitildiğini ve silahlandırıldığını kabul etmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

Neuman, "en sonunda Suriye'nin kuzeyinde tepeden tırnağa kadar silahlanmış Kürtlerin yepyeni talepler öne sürecek siyasi sermayeye sahip olduğu bir tablo ile karşılaşılacağını" belirterek, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye sevk edilen silahların bir gün Türkiye'ye doğrultulabileceği yönündeki endişesinin anlaşılabilir olduğunu kaydetti.Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) belkemiğini Suriyeli Kürtlerin Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. 

IRAK İÇİN UYARILAR

Ortadoğu Uzmanı Peter Neumann Irak'taki duruma da değinerek, DEAŞ'tan geri alınan Musul gibi bölgelerde yeniden istikrar ortamının sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Neumann bunun gerçekleşmesi için Ürdün, Türkiye ya da diğer Müslüman ülkelerden birliklerin desteğinin konuşulması gerektiğini kaydetti.Neumann ayrıca "Sünnilerin siyasi sistem içerisinde kendilerine yer bulmaları için" Irak yönetimine siyasi baskı mekanizmanlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
IrakSuriyePKKYPG
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