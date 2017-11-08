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Batı'dan çok sert Esed açıklaması!

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, ortak bir yazılı açıklama yaparak Suriye'nin Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal silah saldırısından Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu açıkladı

Batı'dan çok sert Esed açıklaması!

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, ortak bir yazılı açıklama yaparak Suriye'nin Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal silah saldırısından Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu açıkladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:42
Batı'dan çok sert Esed açıklaması!
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ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, ortak bir yazılı  açıklama yaparak Suriye'nin Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal silah saldırısından  Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu açıkladı. 
 
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin İdlib iline bağlı Han  Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yapılan kimyasal silah saldırısına ilişkin İngiltere  Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve  Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile ortak bir yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahların  Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını  araştıran ortak soruşturma misyonunun (JIM) 4 Nisan'da Han Şeyhun'daki kimyasal  saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladığı duyuruldu.
 
"JIM'ın açıkladığı sonuçlara güvenimiz tam" ifadesine yer verilen  açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:
 
"Suriye rejimi Kimyasal Silah Anlaşması da dahil olmak üzere  uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Bu hain saldırıyı kınıyoruz ve Suriye  rejiminin bir an önce her türlü kimyasal silah kullanımına son vermesini ve bütün  kimyasal silahları OPCW'ya bildirmesini talep ediyoruz."
 
Açıklamada, eylül 2016'da Halep yakınlarında yer alan Um Huş  bölgesindeki sarin gazı saldırısından terör örgütü DEAŞ'ın sorumlu olduğuna yer  verildi.
 
Han Şeyhun belde merkezine düzenlenen kimyasal silah saldırısında 100  sivil yaşamını yitirmiş, 500 kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.
 
On binlerce kişinin yaşadığı Han Şeyhun'da, sivillerin çoğu, bölgenin  kimyasal silah nedeniyle kirlenmesi ve zehirlenme riskine karşı evlerini terk  etmişti.

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ABDİngiltereFransaAlmanya
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