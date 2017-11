Batı'dan çok sert Esed açıklaması!

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, ortak bir yazılı açıklama yaparak Suriye'nin Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal silah saldırısından Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yapılan kimyasal silah saldırısına ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıran ortak soruşturma misyonunun (JIM) 4 Nisan'da Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladığı duyuruldu.



"JIM'ın açıkladığı sonuçlara güvenimiz tam" ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Suriye rejimi Kimyasal Silah Anlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Bu hain saldırıyı kınıyoruz ve Suriye rejiminin bir an önce her türlü kimyasal silah kullanımına son vermesini ve bütün kimyasal silahları OPCW'ya bildirmesini talep ediyoruz."



Açıklamada, eylül 2016'da Halep yakınlarında yer alan Um Huş bölgesindeki sarin gazı saldırısından terör örgütü DEAŞ'ın sorumlu olduğuna yer verildi.



Han Şeyhun belde merkezine düzenlenen kimyasal silah saldırısında 100 sivil yaşamını yitirmiş, 500 kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.



On binlerce kişinin yaşadığı Han Şeyhun'da, sivillerin çoğu, bölgenin kimyasal silah nedeniyle kirlenmesi ve zehirlenme riskine karşı evlerini terk etmişti.