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Başkentte saldırı: 4 ölü

Donanma üssüne saldırı düzenlendi

Başkentte saldırı: 4 ölü

Donanma üssüne saldırı düzenlendi

16 Eylül 2013 Pazartesi 17:37
Başkentte saldırı: 4 ölü
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ABD'nin başkenti Washington'da bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişinin vurulduğu, 4 kişinin ise öldürüldüğü bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Donanma Deniz Sistemleri Komuta Karargahı'nda düzenlenen saldırıda dört kişinin öldüğü, sekiz kişinin ise yaralandığı donanma yetkilileri tarafından açıklandı.Associated Press saldırı anında binada 3 bin kişinin olduğunu bildirdi.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, "Acil durum personeli olay yerine intikal etti ve üsteki personel için 'olduğunuz yere sığının' emri verildi" denildi.

Saldırganın kendisini bir odaya kapattığı ve kapının arkasına barikat kurduğu bildirildi.

Amerikan Donanması Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırıda birkaç kişinin yaralandığı doğrulandı.Washington'ın güneydoğusuna Bolling Hava Üssü de silahlı saldırının ardından kapatıldı.

Federal Havacılık Kurulu Washington'daki Reagan Ulusal Havaalanı'ndan yapılan uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı. Havaalanına inişe izin veriliyor.

DONANMA BÜTÇESİNİN DÖRTTE BİRİ
Donanma Deniz Sistemleri Komutası, donanmanın beş sistem komuta biriminin en büyüğü. Tüm donanmanın bütçesinin dörtte biri buraya gidiyor.

Burada donanmanın gemileri, denizaltıları ve muharebe sistemleri inşa ediliyor.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 16.09.2013 17:39
Anahtar Kelimeler:
ABDDonanmaSaldırıÖlüm
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