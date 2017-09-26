Başkanlık koruması vuruldu!

FİLİPİNLER Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin korumalarından biri Duterte'nin Manila'da ikamet ettiği saray yakınlarında vurularak öldürüldü. Güvenlik birimi başkanı, olay gerçekleştiğinde orada bulunmadığını bildirdi.

Başkanlık Güvenlik Grubu (PSG) başkanı Lope Dagoy, gazetecilere verdiği demeçte, başkanlığa bağlı güvenlik birimi elemanı olan söz konusu cesedin karısı tarafından, muhafızlarının bulunduğu cumhurbaşkanlığı sarayının yakınındaki Malacanang Parkı'nda bulunduğunu bildirdi.

Dagoy, suikast ihtimaline 'kesinlikle' imkan vermediklerini sözlerine ekledi.

Kurbanın göğüsünden aldığı bir kurşunla öldüğü bildirildi. Dagoy, olayı polisin soruşturduğunu ve Duterte'ye bu konuda bilgi verildiğini belirtti ayrıca bunun bir kaza olmasının da mümkün olduğunu kaydetti.