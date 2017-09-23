Başka kadınla evleneceğini duyunca, sevgilisinin cinsel organını kesti

HİNDİSTAN'DA bir kadın sevgilisinin başka biriyle evleneceğini öğrenince, bıçakla cinsel organını kesti.
BAŞKASIYLA NİŞANLANDIM DEYİNCE ORTALIK KARIŞTI
Irshad, 30 yaşındaki kız arkadaşı ile son kez görüşüp ailesinin kendisi için bulduğu kız ile nişan yaptıklarını ve evleneceklerini söyledi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sevgilisinin başkasıyla evleneceğini duyan 26 yaşındaki kadın, sinir krizi geçirdi. Gözü dönen kadın, bulduğu bıçakla sevgilisinin cinsel organını kesti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Onuru kırılan genç kız Irshad'ı tekrar konuşmak için bir konuk evine davet etti ve cinsel organını kesti. Bitişik odada bulunan kişilerin çığlıkları duymaları üzerine odaya girip sağlık ekiplerine haber verdiler. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor.
KADIN GÖZALTINDA
Polis, adamın hastanede tedavisinin devam ettiği ve kadının ise sorgusu alınmak için gözaltına alındığını söyledi.
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