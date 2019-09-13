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'Başka bir seçeneğimiz yok, operasyonlar her an başlayabilir'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonların her an başlayabileceğini ve Hamas rejimini devirmekten başka bir seçeneklerinin olmadığını söyledi

DÜNYA 13.09.2019, 19:01 13.09.2019, 19:02
'Başka bir seçeneğimiz yok, operasyonlar her an başlayabilir'
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RUSYA'NIN Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin gerginliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşan seçimlerin, Gazze’ye yönelik operasyonlara engel olamayacağını söyleyen Netanyahu, “Seçimlere 4 gün var. Gazze’ye yönelik operasyonlar her an başlayabilir. Gazze’deki terör güçlerine karşı savaş başlatmaktan ve Hamas rejimini devirmekten başka bir seçeneğimiz yok” dedi.

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