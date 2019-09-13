'Başka bir seçeneğimiz yok, operasyonlar her an başlayabilir'

RUSYA'NIN Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin gerginliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşan seçimlerin, Gazze’ye yönelik operasyonlara engel olamayacağını söyleyen Netanyahu, “Seçimlere 4 gün var. Gazze’ye yönelik operasyonlar her an başlayabilir. Gazze’deki terör güçlerine karşı savaş başlatmaktan ve Hamas rejimini devirmekten başka bir seçeneğimiz yok” dedi.