Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Başının yarısı olmadan doğdu

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde dünyaya gelen "mucize bebek" tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Minik bebeğin hayatı sadece 48 saat sürdü

Başının yarısı olmadan doğdu

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde dünyaya gelen "mucize bebek" tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Minik bebeğin hayatı sadece 48 saat sürdü

25 Ocak 2016 Pazartesi 10:25
Başının yarısı olmadan doğdu
banner404
SAVİTA Rani isimli 32 yaşındaki kadın  geçtiğimiz salı günü normal doğumla bir  bebek dünyaya getirdi.  Şoke eden görüntüsü sebebiyle "mucize bebek" olarak adlandırılan talihsiz bebeğin başının bir kısmı yoktu ve gözleri patlayacak gibi görünüyordu. Bebeğin durumunu duyan insanlar mucize bebeği görmek için Sai Doğumhanesi'ne akın ediyordu. Ancak doğumdan iki gün sonra mucize bebek kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Kusum Lata, yaşanan sıradışı durumun annenin hamilelik esnasında yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi. Bebeğin beyninin anne rahminde tam olarak oluşmadığı ve kalbi sayesinde iki gün süresince hayatta kalabildiği açıklandı. Daha önce üç sağlıklı çocuk dünyaya getiren Rani'nin, doğumda çok zorlandığı ve çok kan kaybettiği belirtildi. 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 10:27
Anahtar Kelimeler:
HindistanHamilelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim