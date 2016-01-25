Başının yarısı olmadan doğdu

SAVİTA Rani isimli 32 yaşındaki kadın geçtiğimiz salı günü normal doğumla bir bebek dünyaya getirdi. Şoke eden görüntüsü sebebiyle "mucize bebek" olarak adlandırılan talihsiz bebeğin başının bir kısmı yoktu ve gözleri patlayacak gibi görünüyordu. Bebeğin durumunu duyan insanlar mucize bebeği görmek için Sai Doğumhanesi'ne akın ediyordu. Ancak doğumdan iki gün sonra mucize bebek kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Kusum Lata, yaşanan sıradışı durumun annenin hamilelik esnasında yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi. Bebeğin beyninin anne rahminde tam olarak oluşmadığı ve kalbi sayesinde iki gün süresince hayatta kalabildiği açıklandı. Daha önce üç sağlıklı çocuk dünyaya getiren Rani'nin, doğumda çok zorlandığı ve çok kan kaybettiği belirtildi.