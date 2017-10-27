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Basın toplantısında ağlaya ağlaya anlattı: Odamı basıp, tecavüz etti

Norveçli aktris Natassia Malthe, Hollywood'daki taciz skandallarıyla gündeme gelen yapımcı Harvey Weinstein'i 2008 yılında odasını basıp kendisine tecavüz etmekle suçladı

Basın toplantısında ağlaya ağlaya anlattı: Odamı basıp, tecavüz etti

Norveçli aktris Natassia Malthe, Hollywood'daki taciz skandallarıyla gündeme gelen yapımcı Harvey Weinstein'i 2008 yılında odasını basıp kendisine tecavüz etmekle suçladı

27 Ekim 2017 Cuma 15:08
Basın toplantısında ağlaya ağlaya anlattı: Odamı basıp, tecavüz etti
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TACİZ skandalının merkezindeki isim olan 65 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein hakkında son iddia Norveçli aktris Natassia Malthe'den geldi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hollywood'u sarsan cinsel taciz skandalında şoke eden iddia... Natassia Malthe, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

"ODAMI BASIP TECAVÜZ ETTİ"

43 yaşındaki Norveçli oyuncu, Harvey Weinstein'ın 2008 yılındaki BAFTA ödüllerinin ardından  Londra'daki otel odasını bastığını ve önünde mastürbasyon yapıp tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Basın toplantısından kareler; 

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