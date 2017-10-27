Basın toplantısında ağlaya ağlaya anlattı: Odamı basıp, tecavüz etti

TACİZ skandalının merkezindeki isim olan 65 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein hakkında son iddia Norveçli aktris Natassia Malthe'den geldi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Hollywood'u sarsan cinsel taciz skandalında şoke eden iddia... Natassia Malthe, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.
"ODAMI BASIP TECAVÜZ ETTİ"
43 yaşındaki Norveçli oyuncu, Harvey Weinstein'ın 2008 yılındaki BAFTA ödüllerinin ardından Londra'daki otel odasını bastığını ve önünde mastürbasyon yapıp tecavüz ettiğini ileri sürdü.
Basın toplantısından kareler;
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