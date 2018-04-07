Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e taziye mesajı

BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Münster kentinde bir aracın yayaların arasına girerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı dolayısıyla Merkel'e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.