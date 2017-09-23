Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, başkent Saraybosna'da Türk okçuluğunun tarihsel gelişimini anlatan "Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi"nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz’da, Türkiye'nin FETÖ teröristleri tarafından bir işgal girişimine maruz kaldığını anımsatarak, Türkiye'nin dünyada hiçbir devletin daha önce tecrübe etmediği bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu örgüt gittiği yerlerde maalesef dinimizi kullanarak, din kisvesinin altına sığınarak, hoşgörüyle, eğitimle insanın nabzını yakalamaya çalışarak, onların bu duygularını istismar ederek çocuklarına adeta el koyuyor. Bunların okullarında eğitimlerine, öğretimlerine devam eden çocuklar adeta formatlanıyorlar. Zaman ve zemin uygun olduğunda o formatlanmış beyinler bir caniye, bir katile dönüşerek, devletine, milletine, hatta kendi yakınlarına suikast düzenleyecek bir raddeye ulaşıyor."

Çavuşoğlu, FETÖ'nün bir diğer hedefinin de yetiştirdiği elemanlarının vasıtasıyla devletin çeşitli kademelerine yerleşip, zamanı geldiğinde o devleti adeta felç etmek için zemin hazırlamak olduğuna dikkat çekerek, FETÖ mensuplarının kripto, ikiyüzlü, kendilerini gizleyen, tehdidi ve şantajı da en önemli argüman olarak kullanan kişiler olduğunu söyledi.

"Dost acı konuşur, samimi konuşur, biz bunu yaşadık, sizler yaşamayın"

FETÖ'nün dünyanın birçok ülkesine okulları vasıtasıyla girdiğini ifade eden Çavuşoğlu, örgütün mensuplarının gittikleri her yerde çok rahat ve hiçbir engelle karşılaşmadan orada bir şekilde kurumsal yapıya kavuşmalarının düşündürücü olduğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu, FETÖ'ye sunulan bu imkanların arkasında, başka bir aklın olduğunu düşündüklerini belirterek, "Mesela, bunların elebaşının şu anda ABD'de çok rahat bir şekilde yaşamayı devam ettirdiğini görüyoruz. Yine Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bu teröristlerin ve katillerin misafir edildiğini, devlet düzeyinde şefkatle karşılandığını görüyoruz. Esasen burada bunu düşündüğümüz zaman aslında bu örgütün ne kadar kullanışlı bir manivela olduğunu onlar için de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün işgal ve devleti yok etmek planına karşı milletin topyekün büyük bir cesaretle destan yazarak göğsünü siper ettiğini ve onların Türkiye’yi ele geçirmesine fırsat vermediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Özellikle Boşnak kardeşlerimizin de bilmesini isterim ki, yıkanmış bu beyinler, her zaman hem ülkeniz hem de aileniz için büyük bir tehdit teşkil edecektir. Bugün Türkiye’nin yaşadıklarını yarın sizlerin yaşamayacağının garantisini veremeyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, FETÖ'ye bağlı kişilerin Bosna Hersek’te bir şekilde varlık kazanmasına müsaade edilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Buradan anne babalara sesleniyorum. Bakınız bundan birkaç gün evvel bizim Türkiye’de Düzce ilinde bir evlat yaralamak suretiyle babasını vurdu. Neden vurdu biliyor musunuz? FETÖ elebaşı için kötü konuştuğu için babasını vurdu. Bir gün evlatlarınızın bu okullara gittikleri takdirde, ellerinizden kayıp gittiklerini göreceksiniz ama o zaman artık her şey çok geç olacak. Dost acı konuşur, samimi konuşur, biz bunu yaşadık, sizler yaşamayın."