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Başbakan istedi, ana muhalefet partisi kapatıldı

Hun Sen Yüksek Mahkemesi ülkedeki ana muhalefet partisini lağvetti. 118 muhalife de 5 yıl siyaset yasağı getirildi

Başbakan istedi, ana muhalefet partisi kapatıldı

Hun Sen Yüksek Mahkemesi ülkedeki ana muhalefet partisini lağvetti. 118 muhalife de 5 yıl siyaset yasağı getirildi

16 Kasım 2017 Perşembe 14:30
Başbakan istedi, ana muhalefet partisi kapatıldı
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KAMBOÇYA Başbakanı Hun Sen’in başvurusu üzerine açılan davada, Kamboçya Yüksek Mahkemesi ülkedeki ana muhalefet partisini lağvetti. İktidar partisine üye olan yargıç, 118 muhalife de 5 yıl siyaset yasağı getirdi.
"Hükümeti devirme teşebbüsüyle" suçlanan muhalif Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) iddiaları reddetmişti.
 
Muhalefete baskı uygulamakla eleştirilen Kamboçya'da son bağımsız gazetelerden biri de Eylül ayında hükümetin büyük vergi cezası nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.
 
CNRP, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.
 
Parti, 2013'teki seçimin ardından gücünü daha da artırmış, 2018'de gerçekleşecek genel seçim öncesi bu yıl yapılan yerel seçimde daha yüksek oy almıştı.
 
Reuters haber ajansına konuşan bir diplomat, bu hamlenin "Kamboçya'da muhalefeti yok edeceğini" söylemişti.
 
CNRP'nin lideri Kem Sokha da Eylül ayında tutuklanmış ve ABD ile işbirliği içinde hükümeti devirmeyi planlamakla suçlanmıştı.
 
Eskiden Kızıl Kmerler komutanı olan Hun Sen, 30 yıldan uzun süredir Kamboçya'nın başında ve dünyada en uzun süredir iktidarda olan siyasetçilerden biri.

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Anahtar Kelimeler:
Hun SenHun Sen Yüksek MahkemesiCNRP
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