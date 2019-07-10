'Başbakan'ın kedisini ben öldürdüm'

ARDERN'İN başbakanlığa seçilmesinin ardından fazladan parmakları olan Paddles isimli kedi Yeni Zelanda başbakanı ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini yüksek sesler çıkararak böldükten sonra dünya çapında üne kavuşmuştu. Paddles'ın kendi adına açılmış 11 bin takipçili bir Twitter hesabı da bulunuyordu. Ancak 2017'nin Ekim ayında Paddles kendisine bir araba çarpınca hayatını kaybetti.

Kediye çarpıp kaçan kişi kazadan uzun süre sonra Stuff.co.nz sitesine Paddles'a çarpanın kendisi olduğunu açıkladı. Paddles'ın bir anda köşeden fırladığını belirten Chris isimli adam, kazadan sonra kedinin kaçtığını, bu yüzden de hâlâ hayatta olabileceğini düşündüğünü belirtti. Chris bu yüzden kediyi aramaya başladı. Kediyi ararken Paddles'ın başbakan Ardern'ın kedisi olduğunu öğrenen Chris, daha sonra kedinin ölü bedenini bulduğunu aktardı.

Chris, kazadan sonra Ardern ve partnerine haber vermek için evlerine gittiğini de söyledi. Evde kapıyı Ardern'ın partneri Clarke Gayford'un kapıyı açtığını ve kendisine çok iyi davranarak "Herkesin başına gelebilirdi" dediğini aktardı. Kaza sırasında direksiyon başında olan adam, çoçuklarının başbakan ve partnerine bir geçmiş olsun kartı yolladığını da aktardı.

Chris, başbakanın kendisine bir sesli mesaj bıraktığını ve "Bunları yaşadığın için üzgünüm" dediğini belirtti.

Paddles'ın "Paddles'ın hayaleti" ismiyle değiştirilen Twitter hesabı Stuff'ın haberini alıntılayarak "Seni affediyorum" yazdı.