Baş kesmeli çocuk oyunu

Romanya’nın Köstence kentinde bulunan Ortodoks Hristiyan Holy Martyrs Brancoveni adlı okulda sahnelenen bir çocuk oyunu, içinde baş kesme sahnelerinin bulunması nedeniyle tepki çekti. Kral Constantin Bancoveanu’nun infazının sahnelendiği oyunda, küçük çocukların başlarının temsili olarak baltayla kesilmesine eleştiri yağdı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kral Bancoveanu ve beş oğlunun 1714’te öldürülmesini konu alan oyun hakkında konuşan okul yetkilileri, etkinliklerin her yıl düzenlendiğini belirtti. Oyunda rol alan çocukların tümünün 10 yaşından küçük olduğu ifade edilirken, oyunda çekilen ve internete yüklenen görüntüler için ‘IŞİD vahşetine benziyor’ yorumu yapıldı. Görüntülerde velilerin, temsili infazların bitiminden sonra alkışladıkları görülüyor.