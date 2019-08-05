Barzani'den PKK'ya 'Sincar' tepkisi

BARZANİ, Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere düzenlediği saldırının 5. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuşma yaptı.



Sincar ilçesinin Peşmerge güçlerince kurtarılması ve DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen yeniden inşasının henüz gerçekleşemediği belirten Barzani, bu yüzden evlerini terk eden Ezidilerin bölgelerinde dönemediğini, Duhok vilayetindeki çadır kamplarda yaşam mücadelesi verdiklerini hatırlattı.

İsmini zikretmeden terör örgütü PKK'nın oradaki varlığına değinen Barzani, "Silahlı grupların o bölgedeki varlığı Şengal (Sincar) halkının dönmesine ve hizmetlerin sunulmasının önünde engel olmamalı. Şengal'in durumu için bir çözüm bulunmalı." dedi.



Barzani, ilçe statüsündeki Sincar'ın vilayet olması ve Irak'ın 2020 bütçesinden özel bir bütçenin temin edilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

