Barzani'den PKK'ya 'Sincar' tepkisi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Musul'un Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'yı işaret ederek "Silahlı grupların o bölgedeki varlığı (Sincar) Şengal halkının dönmesini ve oraya hizmet götürmenin önünde engel olmamalı." dedi
BARZANİ, Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere düzenlediği saldırının 5. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuşma yaptı.
Sincar ilçesinin Peşmerge güçlerince kurtarılması ve DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen yeniden inşasının henüz gerçekleşemediği belirten Barzani, bu yüzden evlerini terk eden Ezidilerin bölgelerinde dönemediğini, Duhok vilayetindeki çadır kamplarda yaşam mücadelesi verdiklerini hatırlattı.
İsmini zikretmeden terör örgütü PKK'nın oradaki varlığına değinen Barzani, "Silahlı grupların o bölgedeki varlığı Şengal (Sincar) halkının dönmesine ve hizmetlerin sunulmasının önünde engel olmamalı. Şengal'in durumu için bir çözüm bulunmalı." dedi.
Barzani, ilçe statüsündeki Sincar'ın vilayet olması ve Irak'ın 2020 bütçesinden özel bir bütçenin temin edilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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