Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108208
ALTIN
155.219
DOLAR
3.7753
STERLİN
4.9983
EURO
4.4620
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
26 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Barzani'yi çıldırtacak fotoğraf! Canlı yakalayıp diz çöktürdüler

Türkiye sınırına doğru ilerleyen Irak ordusu birlikleri, Fırat Nehri üstündeki Zumar'da peşmerge ile çatışmaya girdi. Askerlerin gözaltına aldıkları sekiz peşmergeyi diz çöktürdüğü görüldü

Barzani'yi çıldırtacak fotoğraf! Canlı yakalayıp diz çöktürdüler

Türkiye sınırına doğru ilerleyen Irak ordusu birlikleri, Fırat Nehri üstündeki Zumar'da peşmerge ile çatışmaya girdi. Askerlerin gözaltına aldıkları sekiz peşmergeyi diz çöktürdüğü görüldü

26 Ekim 2017 Perşembe 10:50
Barzani'yi çıldırtacak fotoğraf! Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
banner404

IRAK'IN kuzeyinde bir gün süren sessizlik bu gece bozuldu, Ordu birlikleri ile peşmerge Zumar'da çatıştı.  Fırat Nehri üstünde bulunan kentte gerçekleşen çatışma sonucunda bazı peşmergeler askerler tarafından gözaltına alındı.

PEŞMERGEYE AYNI YÖNTEMLE YANIT VERİLDİ

Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda, birkaç gün önce  Irak askerlerini rehin alan peşmergeye aynı dille yanıt verildiği görülüyor. Diz çöktürülen sekiz peşmergenin silahlarına el konuldu.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri  Mesut Barzani'ye ait  Rudaw televizyonu,  Bağdat yönetiminin Zumar çevresine tanklar, zırhlı araçlar ve topçu birlikleri sevk ettiğini bildiriyor.

Yerel kaynaklar ayrıca, Zumar'daki çatışmaya Şii milisler Haşdi Şabi'nin de katıldığını aktarıyor.

Dün  Türkiye ve  İran'ı ziyaret eden  Irak Başbakanı Haydar el İbadi,  Ankara'dan eli dolu ayrıldı.  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,  Ankara ve  Bağdat'ın birlikte mücadele edeceğini resmen ilan etti.
İLK FOTOĞRAF

Türkiye ve  Irak, sınırdaki Ovaköy'de yeni sınır kapısı açmak istiyor ve ordu birlikleri hafta başından bu yana kuzeye ilerliyor. Son olarak Feys habur'a kadar gelen  Irak askerleri ilk kez fotoğraflandı.  Fırat Nehri'nde ilerleyen askerler dışında Haşdi Şabi komutanları da bölgede.

BARZANİ HEZİMETE UĞRADI

Yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından tüm önemli kentlerini kanlı terör örgütü IŞİD'den temizleyen  Irak'ta, 25  Eylül'deki bağımsızlık referandumu ülkeyi alt üst etti. IŞİD'in  Musul'u alması üzerine  Irak ordusunun bölgeden çekilmesi  Kerkük ve diğer kentlerin Barzani kontrolüne geçmesini sağlamıştı. Barzani, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı  Kerkük'ü referanduma dahil etti.

Uluslararası uyarılara ve  Bağdat yönetiminin restine rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar eden Barzani, üç hafta sonra büyük bir hezimet yaşadı.

Irak ordu birlikleri,  Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede peşmerge kaçtı, tüm tartışmalı bölgeler yeniden  Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi.  Kerkük'ün yanında  Sincar, Tuzhurmatu ve  Hanekin bu noktalardan bazıları.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BarzaniFotograf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gören inanamıyor! Ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an'a basmadı
Gören inanamıyor! Ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an'a basmadı
Düğünde iPhone 8 dağıtıldı haberinin altından bambaşka bir şey çıktı!
Düğünde iPhone 8 dağıtıldı haberinin altından bambaşka bir şey çıktı!
Herkesin gözü önünde çırılçıplak soyunup cinsel içerikli film çektiler
Herkesin gözü önünde çırılçıplak soyunup cinsel içerikli film çektiler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim