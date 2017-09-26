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Barzani'ye tepki üstüne tepki!

Kremlin Sözcüsü Peskov, tartışmalı referanduma ilişkin, "Rusya, bölgenin güvenliği için Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyor." dedi. AB de referandumdan üzüntü duyduklarını bildirdi

Barzani'ye tepki üstüne tepki!

Kremlin Sözcüsü Peskov, tartışmalı referanduma ilişkin, "Rusya, bölgenin güvenliği için Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyor." dedi. AB de referandumdan üzüntü duyduklarını bildirdi

26 Eylül 2017 Salı 16:51
Barzani'ye tepki üstüne tepki!
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KREMLİN Sözcüsü Dimitriy Peskov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) dün gerçekleştirdiği tartışmalı referanduma ilişkin, "Rusya, bölgenin istikrarı ve güvenliği için Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyor." dedi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile dün yaptığı telefon görüşmelerinde IKBY'deki referandumun da ele alındığını söyledi.

RUSYA: IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ

Rusya'nın konuya ilişkin yaklaşımında değişiklik olmadığını vurgulayan Peskov, "Rusya, bölgenin istikrarı ve güvenliği için Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyor." diye konuştu. Erdoğan ve Putin'in, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alması bekleniyor.

AB DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Kuzey Irak'ta tek taraflı ve özellikle tartışmalı bölgelerde referandum yapılmaması yönündeki çağrıların dikkate alınmamasından üzüntü duyulduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası örgütün Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü sürekli savunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle AB, referandumun tek taraflı biçimde ve özellikle tartışmalı bölgelerde yapılmaması çağrısında bulundu. Bu çağrıların dikkate alınmamasından üzüntü duyuyor."

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Anahtar Kelimeler:
Dimitriy PeskovIrak Kürt Bölgesel YönetimiIKBY
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