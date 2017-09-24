Barzani referandum konusunda nihai kararını açıklayacak

IKBY'NİN başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasında öğlenden sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.
Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgenin en sıcak gündemi olan sözde referandum hakkında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Öte yandan, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamada, referandum sürecine ilişkin yerel saatle 16.00 sularında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.