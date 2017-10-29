Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Barzani'nin yetkileri devredildi!

IKBY Başkanı Barzani'nin bazı yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi

Barzani'nin yetkileri devredildi!

IKBY Başkanı Barzani'nin bazı yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi

29 Ekim 2017 Pazar 18:43
Barzani'nin yetkileri devredildi!
banner404

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut  Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi  kararı, Parlamento'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. 

AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili  Aydın Maruf, Parlamento'nun, görev süresi dolan Barzani'nin başkanlık  yetkilerinin hükümet, Parlamento veya Adalet Konseyi'ne devredilmesini oy  çokluğuyla kabul ettiğini ifade etti.
 
Maruf, Parlamento'da ayrıca IKBY Başkanlık Divanı Kurumu'nun da  lağvedilmesine karar verildiğini söyledi.
 
Mesut Barzani, bugün Parlamento'ya gönderdiği mektupta, 1 Kasım  itibarıyla sona erecek başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin  uzatılmasını da kabul etmediğini" bildirmişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IKBY Başkanı Barzani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri
Son dakika! IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri
Suriye'de gizli pazarlık! Terör örgütü reddetti
Suriye'de gizli pazarlık! Terör örgütü reddetti
Şok gelişme! 'Barzani istifa etti'
Şok gelişme! 'Barzani istifa etti'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim