Barzani'nin yetkileri devredildi!

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, Parlamento'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Parlamento'nun, görev süresi dolan Barzani'nin başkanlık yetkilerinin hükümet, Parlamento veya Adalet Konseyi'ne devredilmesini oy çokluğuyla kabul ettiğini ifade etti.
Maruf, Parlamento'da ayrıca IKBY Başkanlık Divanı Kurumu'nun da lağvedilmesine karar verildiğini söyledi.
Mesut Barzani, bugün Parlamento'ya gönderdiği mektupta, 1 Kasım itibarıyla sona erecek başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediğini" bildirmişti.
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