Barzani'nin referandumunda skandal: "Evet" oyu dağıtıp tehdit ettiler

IKBY'de illegal referandum başladı. Barzani'nin tüm tepkilere rağmen yaptığı referandumda ilk skandal ortaya çıktı.
TÜM DÜNYANIN TEPKİSİNE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin anayasaya aykırı referandumu bugün itibariyle başladı. Okullar ve oluşturulan seçim merkezlerine sandıkları kuran bölgesel yönetim tüm dünyanın tepkilerine rağmen geri adım atmadı.
REFERANDUMLA İLGİLİ SKANDAL İDDİA
İllegal olarak yapılan referandumda bir hile yapıldığı ortaya çıktı. Ezidilerin kaldığı Şareya, Mahad ve Berşavi kampında da "evet" oyu hazır pusulalar dağıtıldığı ve mültecilerin kamptan gönderilmekle tehdit edildiği iddia edildi.
Evet oyu işaretli pusulalar sosyal medyada paylaşıldı.
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