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Barzani'nin Peşmergelerine ayı saldırdı!

Irak'ın Süleymaniye kentinde Peşmergelere saldıran ayı, 2 'sini yaraladı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı

Barzani'nin Peşmergelerine ayı saldırdı!

Irak'ın Süleymaniye kentinde Peşmergelere saldıran ayı, 2 'sini yaraladı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı

15 Ekim 2017 Pazar 10:59
Barzani'nin Peşmergelerine ayı saldırdı!
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IRAK'IN  Süleymaniye kenti kırsalında bir ayının Peşmegelere saldırması sonucu 2 Peşmerge yaralandı.

KORKUYLA KAÇTILAR, 2'Sİ YARALANDI

Peşmergeler büyük korkuyla kaçarken, ayı içlerinden 2'sini yaraladı.

10 KİŞİ, AYIYI ÖLDÜRDÜ

Daha sonra yaklaşık 10 kişinin müdahale ettiği hayvan öldürüldü. Yaşananlar ise amatör kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
MESUD BARZANİMesut BarzaniSüleymaniyeIrak
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