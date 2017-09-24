Barzani'den Türkiye açıklaması

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye, Türkiye'nin sınırdaki askeri hareketliliği ve Habur sınır kapısını kapatma ihtimali konusunda ne düşündüğü de soruldu. "Sınırları dahilinde ne yaptıkları onların kararı" diyen Barzani, "Biz kendi topraklarımıza bakarız"ifadelerini kullandı.

Barzani, "Umarız Türkiye sınırı kapatmaz. Çünkü iki taraf da bundan fayda sağlamaz" dedi.