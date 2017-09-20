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Barzani'den son dakika çıkışı! Referandumdan sonra...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuştu

Barzani'den son dakika çıkışı! Referandumdan sonra...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuştu

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:11
Barzani'den son dakika çıkışı! Referandumdan sonra...
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BARZANİ, "Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı. Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız." dedi. Barzani, ayrılma görüşmelerinin bir iki yıl sürebileceğini söyledi.
 
"REFERANDUM DÜNYANIN SONU DEĞİL"
 
Barzani, " Referandum yapmamız, ertesi gün bağımsızlık ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor. " dedi. Referanduma bir alternatif bulunamayacağını söyleyen Barzani, " Referandum, dünyanın sonu değil. Kürdistan halkının, geleceğine karar vermesi engellenemez." dedi.
 
Referandumun ardından merkezi hükümet ile görüşmeye hazır olduklarını  vurgulayan Barzani, şunları söyledi:
 
 "Referandum sonrası  Bağdat'la tüm sorunların çözülmesi için  uluslararası toplumun desteğiyle çok ciddi ve dostane diyaloğa geçmeye hazırız.  Tüm sorunları bir ya da iki yıl içinde çözdükten sonra güzellikle ve kardeş gibi veda ederiz. 100 yıl boyunca 'ortak ve kardeş gibi yaşayalım' dedik  ancak siz  kabul etmediniz. O zaman gelin komşu gibi yaşamak için vedalaşalım. Siz dostumuz  kardeşimiz, müttefikimizsiniz."

CUMHURBAŞKANI MASUM İLE GÖRÜŞTÜ
 
Öte yandan Mesut Barzani, miting öncesi Süleymaniye'de Irak  Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile bir araya geldi.
 
Cumhurbaşkanı Masum, 16 Eylül'de Bağdat ile Erbil arasındaki  sorunların çözümü için "yapıcı diyalog" çağrısında bulunmuştu.
  
SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA
 
Bu arada Suudi Arabistan'dan da yapılması düşünülen referandumla alakalı bir son dakika açıklaması geldi. 
 
Suudi Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mesut Barzani'nin böyle bir hareketinin Irak ve bölge için risk oluşturabileceğini söyleyerek bağımsızlık referandumunun yapılmaması umduklarını bildirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mesut BarzaniIrak Kürt Bölgesel Yönetimi
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