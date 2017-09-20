Barzani'den son dakika çıkışı! Referandumdan sonra...

BARZANİ, "Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı. Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız." dedi. Barzani, ayrılma görüşmelerinin bir iki yıl sürebileceğini söyledi.



"REFERANDUM DÜNYANIN SONU DEĞİL"



Barzani, " Referandum yapmamız, ertesi gün bağımsızlık ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor. " dedi. Referanduma bir alternatif bulunamayacağını söyleyen Barzani, " Referandum, dünyanın sonu değil. Kürdistan halkının, geleceğine karar vermesi engellenemez." dedi.



Referandumun ardından merkezi hükümet ile görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Barzani, şunları söyledi:



"Referandum sonrası Bağdat'la tüm sorunların çözülmesi için uluslararası toplumun desteğiyle çok ciddi ve dostane diyaloğa geçmeye hazırız. Tüm sorunları bir ya da iki yıl içinde çözdükten sonra güzellikle ve kardeş gibi veda ederiz. 100 yıl boyunca 'ortak ve kardeş gibi yaşayalım' dedik ancak siz kabul etmediniz. O zaman gelin komşu gibi yaşamak için vedalaşalım. Siz dostumuz kardeşimiz, müttefikimizsiniz."

CUMHURBAŞKANI MASUM İLE GÖRÜŞTÜ



Öte yandan Mesut Barzani, miting öncesi Süleymaniye'de Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Masum, 16 Eylül'de Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü için "yapıcı diyalog" çağrısında bulunmuştu.



SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA



Bu arada Suudi Arabistan'dan da yapılması düşünülen referandumla alakalı bir son dakika açıklaması geldi.



Suudi Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mesut Barzani'nin böyle bir hareketinin Irak ve bölge için risk oluşturabileceğini söyleyerek bağımsızlık referandumunun yapılmaması umduklarını bildirdi.

