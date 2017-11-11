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Barselona'da halk yine sokaklara döküldü!

Barselona'da binlerce kişi tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi

Barselona'da halk yine sokaklara döküldü!

Barselona'da binlerce kişi tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi

11 Kasım 2017 Cumartesi 21:37
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü!
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İSPANYA'NIN doğusundaki Barselona kentinde binlerce  kişi, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi. 
 
Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen  gösteriye çok yüksek bir katılım olurken, Katalonya'nın farklı yerlerinden 900  otobüsün Barselona'ya geldiği bildirildi.
Barselona şehir polisine göre 750 bin kişinin katıldığı gösteride,  Katalonya Parlamentosunun 27 Ekim tarihinde ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık  ilanı kararı sonrasında "devlete başkaldırma, ayaklama ve kamu malını kötüye  kullanma" suçlarıyla açılan soruşturma kapsamında, tutuklanan eski 8 Katalonya  yerel hükümet üyesi ile bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinden iki  yetkilinin serbest bırakılması talep edildi.
 
Tutuklu Katalan siyasetçilerin ve sivil toplum örgütü liderlerinin  ailelerinin ön saflarda katıldığı gösteride, "Siyasi tutuklular için özgürlük" ve  "Biz cumhuriyetiz" yazılı pankartlar açıldı.
 
Göstericiler, "Puigdemont bizim başkanımızdır", "Hiç olmadığı kadar  birlik içindeyiz. Meşru hükümetimizi savunacağız" ve "Demokrasi yardım istiyor,  Avrupa nerede?" sloganları atıldı.
 
Gösteride yapılan konuşmalarda, 21 Aralık'ta Katalonya'da yapılacak  yerel seçimlerde, tutuklu siyasetçilerin de aday olduğu belirtildi.
 
İspanya'da eski Katalonya yerel hükümetinin 8 bakanı ve bağımsızlık  yanlısı sivil toplum örgütlerinin iki temsilcisi cezaevinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BarselonaKatalan
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