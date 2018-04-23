Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
174.654
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7268
EURO
4.9845
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Barmen içki ikram edip bayılttı, barın deposunda tecavüz etti

Portekiz'in tatil bölgelerinden birinde alkol aldığı barda sarhoş olan genç kız, yardım etme bahanesiyle kendisini barın deposuna götüren barmenin tecavüzüne uğradı

Barmen içki ikram edip bayılttı, barın deposunda tecavüz etti

Portekiz'in tatil bölgelerinden birinde alkol aldığı barda sarhoş olan genç kız, yardım etme bahanesiyle kendisini barın deposuna götüren barmenin tecavüzüne uğradı

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:20
Barmen içki ikram edip bayılttı, barın deposunda tecavüz etti
banner404

PORTEKİZ'İN Algarve bölgesinde tatil yapan 19 yaşındaki İngiliz genç kız, içki içtiği barda barmenin tecavüzüne uğradı. Albufeira beldesinde, 18 Nisan günü yaşanan olayda, 28 yaşındaki barmenin yardımcı olmak bahanesiyle genç kızı barın arka odalarından birine götürüp tecavüz ettiği öğrenildi.

NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ İÇKİ GENÇ KIZI BAYILTTI

 Genç kız, barmenin kendisine kendini kötü hissettiren ve ne olduğunu bilmediği bir içki verdiğini söyledi. Kötüleşen genç kız önce tuvalete gitti, dönüşte ise barmen kıza yardım etmek için koluna girerek dinlenmesi için içeri gitmeyi teklif etti.

BARMEN TUTUKLANDI

18 yaşındaki kızı depo şeklinde kullanılan odaya götüren barmen, burada tecavüzü gerçekleştirdi. Kendine gelen kız polisi arayınca şüpheli adam tutuklandı.

Tecavüz iddiası ile ilgili test sonuçları henüz açıklanmazken barmen duruşma gününe kadar kefalet ile serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
PortekizBarmenTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisine işkence yapıp Facebook'tan canlı yayınladı
Sevgilisine işkence yapıp Facebook'tan canlı yayınladı
Kadın adayın afişini öptü, 82 bin dolar ceza yedi
Kadın adayın afişini öptü, 82 bin dolar ceza yedi
Çocuklarıyla oynarken et yiyen bakteri kaptı, parmaklarını kaybetti
Çocuklarıyla oynarken et yiyen bakteri kaptı, parmaklarını kaybetti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim