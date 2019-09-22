Barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı
DÜNYA 22.09.2019, 08:52 22.09.2019, 08:59
OLAY, Güney Karolina eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinde meydana geldi. Old Skool Sports Bar isimli mekânda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Polis, saldırının bir ya da birkaç kişi tarafından gerçekleştiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Olayın, yerel bir ihtilaftan kaynaklanan bir silahlı saldırı olabileceği bildirildi. Lancaster County Polis Departmanı sözcüsü Douglas Barfeild Jr, “Şüpheli ve kurbanlardan birinin bir süredir devam eden bir ihtilaf yaşadığına dair bilgimiz var. Bunun, rastgele bir kişinin silahla girip rastgele bir yerde gerçekleştirdiği bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|5
|10
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Real Madrid
|4
|8
|6. Athletic Bilbao
|4
|8
|7. Barcelona
|5
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0