Barcelona’dan 'grev' kararı

KATALONYA'DA Pazar günü yapılan ve yüzde 90 evet oyu çıkan bağımsızlık referandumunun ardından İspanya’da siyasi kriz devam ediyor. Katalan sendikaları ve dernekler, bağımsızlık referandumu sırasında yaşanan olayların hak ve özgürlüğün ağır ihlali olduğunu ifade ederek, bağımsızlık isteyen Katalanları genel greve çağırdı. Şiddete tepki olarak düzenlenecek grevde Katalonya’daki toplu taşıma araçları, okullar ve klinikler gün boyunca kapatılacak. Greve Barcelona futbol takımının gitmesi de bekleniyor.

YÜZLERCE KİŞİ YARALANMIŞTI

Pazar günü yapılan ve İspanya yönetimi tarafından illegal olduğu söylenen bağımsızlık referandumunda yüzde 90 oranında ’Evet’ oyu çıkmıştı. 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144’ünün ’Evet’ olduğu belirlenmişti. Öte yandan referandumda yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaralanmıştı. Polisler oy Katalanların oy kullanmasını önlemek amacıyla plastik mermi kullanmıştı.