Barbie’den çeşitlilik atağı: Tekerlekli sandalye ve protezli bebek geliyor

ÜNLÜ oyuncak markası Mattel, 2019 koleksiyonunda yer alacak bu seriyle fiziksel yetersizliğe dair tartışmalarla savaşmayı hedefliyor. Firma protezli bebek için, doğuştan önkolu bulunmayan ve şu anda 13 yaşında olan Jordan Reeves ile birlikte çalışacak. Protez kısmının çıkarılabilir olmasıyla daha gerçekçi bir bakış sunulması hedefleniyor.

‘RÜYA EVE' DE ENGELLİ RAMPASI GELİYOR

Mattel, tekerlekli sandalyeli oyuncağın tasarımı içinse konunun uzmanları ve Kaliforniya Üniversitesi'nde firmanın adını taşıyan çocuk hastanesindeki ekiple birlikte çalışacak. Firma, ‘Barbie fanlarının en çok talep ettiği aksesuarın tekerlekli sandalye olduğunu' söylüyor. Şirket ayrıca, engelli rampası da olan bir ‘Barbie'nin Rüya Evi' üretecek.

DESTEK BULDU

Hamleyi sembolik bulduklarını söyleyen National Disability Rights Network (Ulusal Engelli Hakları Ağı — NDRN) yöneticisi Curt Decker, yeni oyuncakların engelli insanlarda bir sorun olmadığını çocuklara göstereceğini savundu. Dünya çapında 1 milyardan fazla insanın engelli olduğu belirtiliyor.

İLK FARKLI KOLEKSİYON DEĞİL

Söz konusu koleksiyon, Barbie'nin ten ve göz rengi, görünümü, yaşam tarzı açısından çeşitlilik gösterebileceğini kanıtlama çabalarını destekleyen hamlelerin sonuncusu. Mattel 2017'de ABD adına olimpiyatlarda yarışan ilk eskrimci Ibtihaj Muhammed'den esinlenerek ilk başörtülü Barbie bebeği piyasa sürmüştü. Geçmiş yıllarda siyah Barbie, kilolu Barbie gibi versiyonlar da satışa çıkarılmıştı. Firmanın eşcinsel evlilikleri desteklemek için bir evlilik seti çıkarmayı düşündüğü de konuşuluyor.