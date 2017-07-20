Barbara Weldens şarkı söylerken öldü!

SİRKLERDE büyüdükten sonra şarkıcılığa başlayan Barbara Weldens, Fransa'nın Lot bölgesindeki Goudron köyünde yer alan kiliside sahneye çıktı. 35 yaşındaki Weldens, şarkı söylediği sırada düşüp hayata veda etti.
Fransız şarkıcının kesin ölüm nedeni bilinmiyor. Ünlü ismin kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği konuşuluyor.
Weldens, bir piyanist ve akustik gitar eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu.
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