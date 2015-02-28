"Bana tecavüz eden abimdi"

yaşındaki Karen Danczuk, geçen haftalarda Sun gazetesine verdiği röportajda “bir aile dostlarının altı yaşından 12 yaşına dek odasına gelip onaettiğini” söylemiş ve annesini de bu duruma göz yummakla suçlamıştı.Aile tecavüz iddialarını yalanlayıp, Karen Danczuk’u “ilgi çekmeye çalışmakla” suçlamıştı. Bunun üzerine Danczuk yaşadıklarıyla iglili polise şikayette bulunmuş ve 36 yaşındaki bir adamın iddialarla ilgili olarak gözaltına alındığı açıklanmıştıDanczuk’un iddialarının hem İngiliz hem de dünya basınında geniş yankı bulmasının ardından İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj verensi Michael Burke,açıkladı.