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"Bana tecavüz eden abimdi"

İngiltere’de İşçi Partili milletvekili Simon Danczuk'un sosyal medyada paylaştığı dekolte fotoğraflar nedeniyle ‘selfie kraliçesi’ adıyla anılan eşi Karen, çocukken kendisine defalarca tecavüz eden kişinin öz ağabeyi Michael Burke olduğunu iddia etti

"Bana tecavüz eden abimdi"

İngiltere’de İşçi Partili milletvekili Simon Danczuk'un sosyal medyada paylaştığı dekolte fotoğraflar nedeniyle ‘selfie kraliçesi’ adıyla anılan eşi Karen, çocukken kendisine defalarca tecavüz eden kişinin öz ağabeyi Michael Burke olduğunu iddia etti

28 Şubat 2015 Cumartesi 16:58
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31 yaşındaki Karen Danczuk,  geçen haftalarda Sun gazetesine verdiği röportajda “bir aile dostlarının altı yaşından 12 yaşına dek odasına gelip ona tecavüz ettiğini” söylemiş ve  annesini de  bu duruma göz yummakla suçlamıştı.Aile  tecavüz iddialarını yalanlayıp, Karen Danczuk’u “ilgi çekmeye çalışmakla” suçlamıştı. Bunun üzerine Danczuk yaşadıklarıyla iglili polise şikayette bulunmuş ve 36 yaşındaki bir adamın iddialarla ilgili olarak gözaltına alındığı açıklanmıştı



Karen Danczuk'un ağabeyi Michael Burke

Danczuk’un iddialarının hem İngiliz hem de dünya basınında geniş yankı bulmasının ardından İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren abisi Michael Burke, “Kız kardeşinin tecavüzle suçladığı kişinin kendisi olduğunu” açıkladı. 


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Son Güncelleme: 28.02.2015 16:01
Anahtar Kelimeler:
TecavüzAbiSimon DanczukMichael BurkeSelfie Kraliçesiİşçi Partili Milletvekili
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