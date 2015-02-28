"Bana tecavüz eden abimdi"

Karen Danczuk'un ağabeyi Michael Burke
Danczuk’un iddialarının hem İngiliz hem de dünya basınında geniş yankı bulmasının ardından İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren abisi Michael Burke, “Kız kardeşinin tecavüzle suçladığı kişinin kendisi olduğunu” açıkladı.
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