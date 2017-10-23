Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107711
ALTIN
151.461
DOLAR
3.7000
STERLİN
4.8674
EURO
4.3417
Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
Yetersiz hijyen implant kaybına yol...
Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü
Geleceğin süper besini: Hamam böceği...
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı...
banner468

Baltalı saldırı! 8 yaralı...

İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir genç adam baltayla 8 kişiyi yaraladı

Baltalı saldırı! 8 yaralı...

İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir genç adam baltayla 8 kişiyi yaraladı

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:32
Baltalı saldırı! 8 yaralı...
banner404

POLİSTEN yapılan açıklamada, Letonya uyruklu 17 yaşındaki gencin dün gece Flums kasabasında baltasıyla çevredeki sivillere saldırdığını belirtti.

Çalıntı arabayla olay yerinden kaçan gencin, bir petrol istasyonunda kaza yaparak durmak zorunda kaldığı, burada da bazı sivilleri yaraladığı kaydedildi.
Polisin ateş ettiği saldırgan, yaralı olarak yakalandı.

Saldırının terörizmle bağlantılı olmadığına işaret edilen açıklamada, "Eldeki bulgulara göre, saldırgan ilk defa suç işliyor. Şu aşamada elimizde saldırganın terörizmle bağlantısı olduğunu gösteren hiçbir şey yok." ifadesi kullanıldı.

İsviçre basınına göre, saldırıda biri ağır 8 kişi yaralandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IsviçreLetonyaBalta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalçasına dokununca başına gelmeyen kalmadı
Kalçasına dokununca başına gelmeyen kalmadı
Yeni tecavüz skandalı! Ünlü yönetmen...
Yeni tecavüz skandalı! Ünlü yönetmen...
Şoke eden açıklama! "Kanıyla koluma 'seni seviyorum' yazdı"
Şoke eden açıklama! "Kanıyla koluma 'seni seviyorum' yazdı"

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim