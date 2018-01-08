Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Papatya her derde deva: Diş eti hastalıklarına papatyalı çözüm
Diş eti hastalıklarına papatyalı çözüm
Kilo aldıkça hangi bölgeniz şişiyor? Sizin yağ tipiniz hangisi?
Sizin yağ tipiniz hangisi?
Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi
Viagra'dan 12 kat hızlı

Balkonda cinsel ilişkiye girdi, zemine çakılıp feci şekilde öldü

İngiliz turist Reece Vella, Tayland ziyaretinde hayat kadını Wannipa Janhuathon ile buluştu. Balkonda cinsel ilişki kanlı bitti...

Balkonda cinsel ilişkiye girdi, zemine çakılıp feci şekilde öldü

İngiliz turist Reece Vella, Tayland ziyaretinde hayat kadını Wannipa Janhuathon ile buluştu. Balkonda cinsel ilişki kanlı bitti...

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:52
Balkonda cinsel ilişkiye girdi, zemine çakılıp feci şekilde öldü
banner404

Pattaya kentinde bir otele giden Vella ve Janhuathon alkollüydü. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Janhuathon, balkondan düşerek zemine çakılmış ve hayatını oracıkta kaybetmişti. Janhuanton'un ölümünün ardından olay yerine gelen polis ise İngiliz turist Vella'yı gözaltına aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tayland polisi görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak çiftin balkonda 'ilginç ve şiddetli' bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Ancak genç kadının neden yere çakıldığı henüz bilinmiyor. Polis genç kadın ve adamın kaldığı odada bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Balkonda Cinsel Ilişki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mektup bırakıp yatağın altına saklanan eşine, hayatının dersini verdi
Mektup bırakıp yatağın altına saklanan eşine, hayatının dersini verdi
Herkes onları konuşuyor! Üniversiteli gençler 3 kişilik ilişki yaşıyor
Herkes onları konuşuyor! Üniversiteli gençler 3 kişilik ilişki yaşıyor
Ünlü oyuncu dehşet dakikalarını anlattı: Otel odasında tecavüz girişimi
Ünlü oyuncu dehşet dakikalarını anlattı: Otel odasında tecavüz girişimi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim