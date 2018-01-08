Balkonda cinsel ilişkiye girdi, zemine çakılıp feci şekilde öldü

Pattaya kentinde bir otele giden Vella ve Janhuathon alkollüydü. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Janhuathon, balkondan düşerek zemine çakılmış ve hayatını oracıkta kaybetmişti. Janhuanton'un ölümünün ardından olay yerine gelen polis ise İngiliz turist Vella'yı gözaltına aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tayland polisi görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak çiftin balkonda 'ilginç ve şiddetli' bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Ancak genç kadının neden yere çakıldığı henüz bilinmiyor. Polis genç kadın ve adamın kaldığı odada bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.