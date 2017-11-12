Balina cesedi inceleyen ekibe, köpekbalığı saldırısına uğradı

BBC'YE ait bir su altı ekibi, denizin dibindeki bir balina cesedini incelerken köpekbalığı saldırısına uğradı.

RAKİP SANDILAR

Suyun 750 metre derininde incelemelerde bulunan Blue Planet II belgesel ekibi, devasa bir balinanın çürümeye yüz tutmuş cesedini incelerken bir köpekbalığı grubu ile karşı karşıya geldi. Balinayı yemek için oraya gelen köpekbalıkları ekibin içinde bulunduğu denizaltını kendilerine rakip zanneti.

ÇOK KORKTULAR

Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki köpekbalıkları ekibi bölgeden uzaklaştırmak istedi. Yiyeceklerine ortak geldiğini düşünen hayvanlar denizaltına sert darbeler vurarak balina cesedinden uzağa göndermek istedi. İçinde bulundukları araç oldukça sağlam ve güvenli olsa da bu iri hayvanların darbeleri ekibi oldukça korkuttu.

SONUNDA PEŞLERİNİ BIRAKTILAR

Denizaltınının yemekleri için rakip olmadığını anlayan hayvanlar ziyafetlerine geri dönerek belgesel ekibinin peşini bıraktı.