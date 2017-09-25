Bali’de yanardağ alarmı

ENDONEZYA'NIN Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiği ve bölgedeki 35 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, Agung dağının çevresinde son zamanlarda sık sık yüzlerce sarsıntı yaşandığını ve dağ yüzeyinde magma belirtileri görülmesi nedeniyle en yüksek seviyede uyarı yayınladı. Endonezya’nın volkan merkezi tarafından dün gece yapılan açıklamada, sismik enerjinin arttığı ve dağın patlama potansiyelinin olduğu ifade edildi. Yetkililer, bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmalarını istedi.
Şuanda binlerce Bali vatandaşı, belediye binalarında ve okullarda barınıyor. Hükümet yetkilileri tahliye edilenlere tonlarca yardım malzemesi temin ediyor.
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