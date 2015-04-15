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Bakanlığa saldırı: 26 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nı hedef alan bombalı saldırıda ölü sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi

Bakanlığa saldırı: 26 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nı hedef alan bombalı saldırıda ölü sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi

15 Nisan 2015 Çarşamba 14:01
Bakanlığa saldırı: 26 ölü
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EMNİYET kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu’da Yüksek Öğrenim Bakanlığı’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıktı.
Şebab örgütünün sorumluluğunu üstlendiği saldırıda hayatını kaybedenlerden 18’i sivil, 6’sı eylemci, biri koruma ekibinden polis şefi, biri de ülkede görev yapan Afrika Birliği Barış Gücü (AMISOM) askeri.
Devlet radyosu, saldırıda yaralananlar arasında Yüksek Öğrenim Bakanlığı Genel Müdürü’nün bulunduğunu duyurdu.
Saldırının ardından emniyet güçlerinin, binada kontrolü sağladığı ifade edildi.
Bomba yüklü bir aracın Mogadişu’nun merkezinde bulunan Yüksek Öğrenim Bakanlığı binası önünde infilak etmesi ve ardından silahlı kişilerin binayı basması sonucu 7 kişinin öldüğü belirtilmişti. 


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Son Güncelleme: 15.04.2015 13:03
Anahtar Kelimeler:
SomaliAfrikaAfrika BirliğiGenel MüdürüBarışSaldırı
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