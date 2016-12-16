Bakana şişme bebek hediye edildi

AP'nin haberine göre ağzına "Ekonomiyi uyarması için" yazılı bir kart yapıştırılan şişme kadını alan Bakan Cespedes'in ‘hediyeden çok memnun olduğunu söylemesi' ve gülerek kameralara poz vermesi ülkede tartışma yarattı.

HAKARET OLARAK YORUMLANDI

Sosyal medyada Şililer durumu "utanç verici" ve "Şili'ye hakeret" olarak yorumlarken, Devlet Başkanı Michelle Bachelet şu mesajı yazdı: Tüm kadınlara saygı duymak, iki dönemde de yönetimin temel prensiplerinden biri olmuştur. O gece orada olanlar kabul edilemez.

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