Bakan Soylu'dan IŞİD açıklaması: Pazartesi iadelerine başlıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 19 Temmuz'da öldürülen 5 PKK'lıdan 2'sinin kırmızı listede yer aldığını söyledi. Bakan Soylu, "Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine Murat Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi. Soylu, IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda ise "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" açıklamasında bulundu. Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" dedi.