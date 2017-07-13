Bakan Maas: İptal gerekçesi açıklanmalı

ADALET Bakanı Heiko Maas Mitteldeutsche Zeitung’a yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, “İşte bu nedenle akreditasyonların çekilmesi ile ilgili suçlamalar açıklığa kavuşturulmalı” dedi.G20 Zirvesi’ni izlemek için başvuruda bulunun 5 binin üzerinde gazeteciden 32’sinin akreditasyonu geri çekilmişti. 32 gazeteci arasında Türkiye’nin Güneydoğusu’ndan gazetecilerin de bulunması, muhalefet ve Alman medyası tarafından, “Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket ediliyor” şeklinde yorumlandı.Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert “güvenlikle ilgili endişeler” nedeniyle gazetecilerin akreditasyonlarının iptal edildiğini söyleyerek, akreditasyonların geri çekilmesi konusunda yöneltilen suçlamaları reddetti.



RBB: UYARI ALMAN İÇ İSTİHBARATINDAN GELDİ

Alman kamu radyo kurumu rbb-Inforadio’nun elindeki bilgilere göre, iptale yol açan uyarılar Almanya iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan geldi. Radyonun güvenlik makamlarına dayandırarak verdiği haberde, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yetkililere toplam 32 kişi hakkında uyarıda bulunduğu belirtiliyor.

Mümkün olduğu kadar az akreditasyonun iptal edilmesinin hedeflendiği, ancak söz konusu 32 kişinin hiçbirinin devlet ve hükümet başkanlarının yakınına gelemeyeceğinin garantilenememesi yüzünden, Federal Emniyet Dairesi’nin tavsiyesi doğrultusunda tüm akreditasyonların iptal edildiği bildiriliyor.İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Federal Emniyet Müdürlüğü’nün Alman güvenlik birimlerinin edindiği bilgiler doğrultusunda akreditasyonları geri çekme kararını verdiğini hatırlattı. Bakan Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada, “Akreditasyonların geri çekilmesinin tek nedeni, zirvenin ve katılımcıların güvenliğinin sağlanmasıydı” dedi. Emniyetin kararını “doğru” diye nitelendiren içişleri bakanı, “Kararın basın özgürlüğüne riayet edilmeksizin titizlikle alınmadığı doğru değil” dedi.