Bakan Çavuşoğlu: YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

ABD'NİN F-35 MEKTUBU

Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 13:06