Bakan Çavuşoğlu: Saldırının siyasi yönü yok

ANKARA'da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, saldırgan ardından silahı kafasına dayayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Poganshev olayda ağır yaralanırken, saldırgan ise silahı kafasına sıkarak intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİ: OLAY HUSUMETTEN KAYNAKLANIYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerinde incelemelerde bulundu. İncele sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin," Aynı apartmanda husumetli olduğu komşusu tarafından müsteşar Poganshev saldırıya uğradı. İntihar eden saldırıyı gerçekleştiren kişi emekli bir albay. Olayın siyasi yönü yok" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: BELARUSLU DİPLOMATIN SAĞLIĞI İYİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alecander Poganshev'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Emekli albayın Poganshev'i vurduktan sonra intihar ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor. Burada ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren de odasında tutulacak. Tabii ki her ameliyat risklidir; ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre yarın odasına çıkabilecek durumda" ifadelerini kullandı

'HERHANGİ SİYASİ BİR GELİŞME DEĞİLDİR'

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat takip ettiğini de belirterek, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey telefon açtı, bilgi verdim, yakından ilgilendiğimizi de söyledim. Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve inşallah yarın daha da iyi olacak. Soruşturma devam ediyor; ama İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç, yani bir kavga sonucunda meydana gelen bir olaydır.Siyasi yönü yoktur. Herhangi siyasi bir gelişme değildir; ama İçişleri Bakanlığımız soruşturma sonucunda detaylı bilgilendirmeyi yapacaktır. Önemli olan şu anda diplomatın sağlık durumunun iyi olması" diye konuştu. Polis ekipleri, silahla yaşamına son veren emekli albay Mehmet Fevzi Bayram'ın evinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan inceleme sırasında eve gelen Bayram'ın yakınları gözyaşı döktü. Bayram'ın cesedi, Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması tamamlandıktan sonra ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.