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Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

DÜNYA 23.09.2019, 08:34
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere  New York'ta bulunan Çavuşoğlu ve Özersay, New York Peninsula Otel'de görüştü.İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteği  yinelendi. 

#Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #New York #Kudret Özersay
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