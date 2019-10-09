Bakan Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında mevkidaşıyla birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Güvenli Bölge harekatı kapsamında başta Suriye olmak üzere diğer ilgili ülkelere gerekli bilgilendirmelerde bulunacağını belirterek, "Buradaki tek hedefimiz teröristlerdir" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları; "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı biz harekatı başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı Donald Trump buradan çekileceklerini, Güvenli Bölge'yi oluşturmak istediklerini söyleyince ABD ile Güvenli Bölge müzakereleri başlattık.

ERDOĞAN RESTİ ÇEKMİŞ

Bu sürecin sadece bizi oyalama süreci olduğunu görünce de Cumhurbaşkanımız Trump'a, bizzat kendisi 'Müzakerelerden netice alamayacağız. Siz bunlara destek vermeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla biz kendi başımıza bu harekatı başlatacağız' dedi.

"GEREKLİ BİLDİRİMLERDE BULUNACAĞIZ"

Bu her şeyden önce BM şartından ve BM güvenlik konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır ve harekatımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Yine uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz gerek biz Bakanlık olarak BM dahil ilgili ülkelere ve Suriye'ye gerekli bildirimlerde bulunacağız.

"SURİYE'NİN SINIR BÜTÜNLÜĞÜNE KATKIDA BULUNACAĞIZ"

Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde dönmesi mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristlerdir. Bu şekilde de Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunacağız."